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Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.05.2022
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Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.05.2022
Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:34
2022-05-04T09:34
общество
городское хозяйство москвы
мосгаз
алиса
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти треть их общего количества", - говорится в сообщении.В комплексе дополнили, что около 1,8 московских семей ежедневно используют газовые приборы, и напомнили, что ежедневно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Узнать точную дату визита мастера в свой дом москвичи могут на сайте moz-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза, а также с помощью голосового помощника "Алисы".
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общество, городское хозяйство москвы, мосгаз, алиса, telegram (приложение)
09:34 04.05.2022
 
Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

В квартирах Москвы проверили почти 565 тысяч газовых приборов с начала года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве
Вид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Большой Кремлевский дворец и Соборную площадь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти треть их общего количества", - говорится в сообщении.
В комплексе дополнили, что около 1,8 московских семей ежедневно используют газовые приборы, и напомнили, что ежедневно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Узнать точную дату визита мастера в свой дом москвичи могут на сайте moz-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза, а также с помощью голосового помощника "Алисы".
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМосгазАлисаTelegram (приложение)
 
 
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