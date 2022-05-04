https://ria.ru/20220504/moskva-1786722820.html

Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 04.05.2022

Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:34

2022-05-04T09:34

2022-05-04T09:34

общество

городское хозяйство москвы

мосгаз

алиса

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти треть их общего количества", - говорится в сообщении.В комплексе дополнили, что около 1,8 московских семей ежедневно используют газовые приборы, и напомнили, что ежедневно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Узнать точную дату визита мастера в свой дом москвичи могут на сайте moz-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза, а также с помощью голосового помощника "Алисы".

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, мосгаз, алиса, telegram (приложение)