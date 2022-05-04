https://ria.ru/20220504/miny-1786722634.html
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР
Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:33
2022-05-04T09:33
2022-05-04T09:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики, всего обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сводный отряд МЧС использует в ЛНР для обезвреживания противопехотных мин специальную машину разминирования путем траления почвы на глубине до 30 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за несколько недель работы обследовано более 80 гектаров территории, обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов.Кроме того, пиротехники МЧС применяют при разминировании линий электропередачи, мостов, путепроводов и железнодорожных линий традиционные миноискатели, а также саперные кошки."Все найденные боеприпасы вывозятся в безопасное место для санкционированного подрыва", - резюмировал представитель МЧС РФ.
https://ria.ru/20220428/miny-1785958184.html
https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР
Спецмашина разминирования МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР