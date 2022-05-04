https://ria.ru/20220504/miny-1786722634.html

Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР

Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022

Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР

Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:33

2022-05-04T09:33

2022-05-04T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134249_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_0a90a175b5e428d33e2a9eeb7c6bd938.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики, всего обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сводный отряд МЧС использует в ЛНР для обезвреживания противопехотных мин специальную машину разминирования путем траления почвы на глубине до 30 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за несколько недель работы обследовано более 80 гектаров территории, обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов.Кроме того, пиротехники МЧС применяют при разминировании линий электропередачи, мостов, путепроводов и железнодорожных линий традиционные миноискатели, а также саперные кошки."Все найденные боеприпасы вывозятся в безопасное место для санкционированного подрыва", - резюмировал представитель МЧС РФ.

https://ria.ru/20220428/miny-1785958184.html

https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире