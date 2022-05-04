Рейтинг@Mail.ru
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/miny-1786722634.html
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР
Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:33
2022-05-04T09:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134249_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_0a90a175b5e428d33e2a9eeb7c6bd938.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики, всего обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Сводный отряд МЧС использует в ЛНР для обезвреживания противопехотных мин специальную машину разминирования путем траления почвы на глубине до 30 сантиметров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за несколько недель работы обследовано более 80 гектаров территории, обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов.Кроме того, пиротехники МЧС применяют при разминировании линий электропередачи, мостов, путепроводов и железнодорожных линий традиционные миноискатели, а также саперные кошки."Все найденные боеприпасы вывозятся в безопасное место для санкционированного подрыва", - резюмировал представитель МЧС РФ.
https://ria.ru/20220428/miny-1785958184.html
https://ria.ru/20220428/sklad-1785887444.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781134249_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_80f56908a90f1c7bfae9bb5cca93b46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
09:33 04.05.2022
 
Спецтехника МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР

Спецмашина разминирования МЧС России обезвредила более 300 противопехотных мин в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина на территории Луганской ТЭС
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мина на территории Луганской ТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специальная машина разминирования с тралами МЧС России применяется для подрыва противопехотных мин на освобожденных территориях Луганской народной республики, всего обезврежено более 300 взрывоопасных предметов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сводный отряд МЧС использует в ЛНР для обезвреживания противопехотных мин специальную машину разминирования путем траления почвы на глубине до 30 сантиметров", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 15:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы обезвредили более 200 противодесантных мин на юге Украины
Он добавил, что за несколько недель работы обследовано более 80 гектаров территории, обнаружено свыше 300 взрывоопасных предметов.
Кроме того, пиротехники МЧС применяют при разминировании линий электропередачи, мостов, путепроводов и железнодорожных линий традиционные миноискатели, а также саперные кошки.
"Все найденные боеприпасы вывозятся в безопасное место для санкционированного подрыва", - резюмировал представитель МЧС РФ.
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 11:01
Росгвардейцы обезвредили склад националистов в Харьковской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала