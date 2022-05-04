https://ria.ru/20220504/marvin-1786823356.html

Миша Марвин покинул лейбл Black Star

Миша Марвин покинул лейбл Black Star - РИА Новости, 04.05.2022

Миша Марвин покинул лейбл Black Star

Миша Марвин заявил, что покинул лейбл Black Star. Он больше не сможет использовать сценический псевдоним. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:39

2022-05-04T15:39

2022-05-04T15:39

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Миша Марвин заявил, что покинул лейбл Black Star. Он больше не сможет использовать сценический псевдоним.Также он поделился с поклонниками свежим треком под названием "Человек". Песню он подписал новым именем – Миша М.Поклонники расстроились, отметив, что тот проработал с лейблом семь лет.Лейбл Black Star был основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В 2020 Тимати покинул проект.

https://ria.ru/20220504/lazarev-1786788586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес