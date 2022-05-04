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Миша Марвин покинул лейбл Black Star - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
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Миша Марвин покинул лейбл Black Star
Миша Марвин покинул лейбл Black Star - РИА Новости, 04.05.2022
Миша Марвин покинул лейбл Black Star
Миша Марвин заявил, что покинул лейбл Black Star. Он больше не сможет использовать сценический псевдоним. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:39
2022-05-04T15:39
шоубиз
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Миша Марвин заявил, что покинул лейбл Black Star. Он больше не сможет использовать сценический псевдоним.Также он поделился с поклонниками свежим треком под названием "Человек". Песню он подписал новым именем – Миша М.Поклонники расстроились, отметив, что тот проработал с лейблом семь лет.Лейбл Black Star был основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В 2020 Тимати покинул проект.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:39 04.05.2022
 
Миша Марвин покинул лейбл Black Star

Миша Марвин покинул лейбл Black Star и взял новый творческий псевдоним

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант Миша Марвин
Музыкант Миша Марвин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Миша Марвин заявил, что покинул лейбл Black Star. Он больше не сможет использовать сценический псевдоним.

"Я больше не артист лейбла BlackStar. Я больше не Миша Марвин", – написал артист.

Также он поделился с поклонниками свежим треком под названием "Человек". Песню он подписал новым именем – Миша М.
Поклонники расстроились, отметив, что тот проработал с лейблом семь лет.

"Столько песен Миша написал за семь лет и теперь не может их исполнять. Интересно, почему не смог договориться с лейблом?" – посетовали пользователи.

Лейбл Black Star был основан 15 лет назад совместно с Тимати и Вальтером Леруссе. В 2020 Тимати покинул проект.
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