https://ria.ru/20220504/makron-1786821961.html

Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая

Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 04.05.2022

Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эммануэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:28

2022-05-04T15:28

2022-05-04T15:49

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эммануэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 мая.Ранее французские СМИ сообщили, что инаугурация Макрона состоится 7 мая в Елисейском дворце."Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента в рамках его второго мандата пройдет, как анонсировали в Елисейском дворце, в эту субботу", - сказал Атталь на правительственном брифинге в среду.Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.

https://ria.ru/20220503/kommunisty-1786691018.html

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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция