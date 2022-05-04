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Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 04.05.2022
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Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая
Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая - РИА Новости, 04.05.2022
Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эммануэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:28
2022-05-04T15:49
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эммануэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 мая.Ранее французские СМИ сообщили, что инаугурация Макрона состоится 7 мая в Елисейском дворце."Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента в рамках его второго мандата пройдет, как анонсировали в Елисейском дворце, в эту субботу", - сказал Атталь на правительственном брифинге в среду.Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
15:28 04.05.2022 (обновлено: 15:49 04.05.2022)
 
Правительство Франции подтвердило, что инаугурация Макрона пройдет 7 мая

Габриэль Атталь: инаугурация переизбранного президента Макрона пройдет 7 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что инаугурация переизбранного президента Эммануэля Макрона пройдет в эту субботу, 7 мая.
Ранее французские СМИ сообщили, что инаугурация Макрона состоится 7 мая в Елисейском дворце.
"Церемония вступления Эммануэля Макрона в должность президента в рамках его второго мандата пройдет, как анонсировали в Елисейском дворце, в эту субботу", - сказал Атталь на правительственном брифинге в среду.
Конституционный совет Франции 27 апреля официально утвердил переизбрание Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.
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