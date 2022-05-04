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Официальный курс доллара на четверг снизился до 69,42 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 69,42 рубля - РИА Новости, 04.05.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился до 69,42 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,6077 рубля, до 69,416 рубля, курс евро - на 1,7774 рубля, до 72,7815 рубля,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:38
2022-05-04T16:38
2022-05-04T16:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,6077 рубля, до 69,416 рубля, курс евро - на 1,7774 рубля, до 72,7815 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Официальный курс доллара на четверг снизился до 69,42 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 69,42 рубля, евро - 72,78 рубля