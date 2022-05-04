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Путин утвердил нормы исполнения обязательств перед иностранными кредиторами - РИА Новости, 04.05.2022
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Путин утвердил нормы исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Путин утвердил нормы исполнения обязательств перед иностранными кредиторами - РИА Новости, 04.05.2022
Путин утвердил нормы исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:23
2022-05-04T17:46
экономика
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами, соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Он вступает в силу со дня опубликования.Документ постановляет, что при распределении прибыли нерезидентам из недружественных стран выплата производится по правилам, предусмотренным указом №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".В соответствии с этим указом, некоторым иностранным кредиторами можно возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов России в рублях. Теперь это право получат и коммерческие компании.Как пояснял Банк России: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных — в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.При этом Минфин и ЦБ смогут выдавать ООО, хозяйственным товариществам и производственным кооперативам в случае распределения прибыли исключения для выплат иностранным кредиторам.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
15:23 04.05.2022 (обновлено: 17:46 04.05.2022)
 
Путин утвердил нормы исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Путин подписал указ о порядке исполнения финобязательств перед иностранными кредиторами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами, соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Он вступает в силу со дня опубликования.
Документ постановляет, что при распределении прибыли нерезидентам из недружественных стран выплата производится по правилам, предусмотренным указом №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
В соответствии с этим указом, некоторым иностранным кредиторами можно возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов России в рублях. Теперь это право получат и коммерческие компании.
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Как пояснял Банк России: в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, выплаты должны идти только в рублях на спецсчета в банках, в адрес остальных — в рублях или же, при наличии спецразрешения, в валюте долга.
При этом Минфин и ЦБ смогут выдавать ООО, хозяйственным товариществам и производственным кооперативам в случае распределения прибыли исключения для выплат иностранным кредиторам.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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