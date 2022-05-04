https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786740129.html
В Москве за сутки госпитализировали 155 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 155 больных COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 155 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 282 случая COVID-19, 19 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 282 случая COVID-19, 19 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 282, госпитализировано - 155 человек, выздоровело - 521 человек, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 250 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 762 019 случаев коронавируса, выздоровели 2 570 377 человек, умерли 43 316 человек.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 155 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 282 новых случая COVID-19, умерло 19 человек