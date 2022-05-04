https://ria.ru/20220504/konsolidatsiya-1786873020.html

Эксперты: в России складываются условия для долгосрочной консолидации

Эксперты: в России складываются условия для долгосрочной консолидации - РИА Новости, 04.05.2022

Эксперты: в России складываются условия для долгосрочной консолидации

В российском обществе на данный момент наблюдается сильное сплочение. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований заявил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:38

2022-05-04T19:38

2022-05-04T19:38

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россия

вциом

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В российском обществе на данный момент наблюдается сильное сплочение. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он отметил, что, согласно данным соцопроса, 81% россиян заявили, что в текущих условиях следует сплотиться вокруг президента России. При этом 61% опрошенных отметили, что страну сплотила специальная военная операция.Также, согласно данным ВЦИОМ, 69% опрошенных россиян считают, что запад проводит недружелюбную политику по отношению к России."Осознание угроз – это очень мощный фактор для сплочения", – сказал Мамонов.При этом он уточнил, что приоритетной россияне считают угрозу культурным ценностям.Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов отметил, что сплочение и объединение для россиян является устойчивой исторической традицией."Российское общество, оно в общем-то и развивается благодаря тому, что периодически испытывает серьезные, жуткие потрясения", – сказал Кузнецов.Он напомнил, что подобную консолидацию можно было наблюдать в такие исторические периоды, как Смутное время и Великая Отечественная война или Куликовская битва."Интересная деталь, которую подметили коллеги-историки. Хорошо известно, что в 1380 году перед Куликовской битвой Дмитрий Донской, собирая воинство, приглашал владимирцев, суздальцев, ростовцев. И, как говорят историки, на битву пошли вот эти сообщества, а вернулись русские люди, русское государство", – сказал Кузнецов.Доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Антонина Селезнева отметила, что внешний вызов сплотил также и российскую молодежь.Также она отметила, что молодые люди очень позитивно смотрят на нынешний исторический период и рассматривают его как время возможностей."У молодых людей есть реальный запрос на рывок, на перемены, на создание возможностей для самореализации. Они ожидают этих перемен и ожидают больших возможностей, чем они есть сейчас, хотя мы знаем, что сегодня для молодых людей делается большое количество разнообразных программ и проектов", – сказала Селезнева.Резюмируя сказанное во время круглого стола, эксперт отметила, что в данный момент в российском обществе складываются хорошие условия для долгосрочной консолидации на уровне всех групп населения.

https://ria.ru/20220408/feyk-1782599988.html

https://ria.ru/20220412/eisi-1783187196.html

https://ria.ru/20220414/donbass-1783598451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом