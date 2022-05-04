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Кремль негативно отнесся к словам главы СНБО Украины о "капитуляции России"

Кремль негативно отнесся к словам главы СНБО Украины о "капитуляции России" - РИА Новости, 04.05.2022

Кремль негативно отнесся к словам главы СНБО Украины о "капитуляции России"

Кремль негативно отнесся к заявлению главы СНБО Украины Алексея Данилова, который ранее заявил, что киевская власть не будет подписывать с Россией мирный... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей данилов

владимир путин

донбасс

украина

россия

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кремль негативно отнесся к заявлению главы СНБО Украины Алексея Данилова, который ранее заявил, что киевская власть не будет подписывать с Россией мирный договор, а "только ее капитуляцию", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил украинским СМИ, что киевская власть не будет подписывать с Россией мирный договор, а "только ее капитуляцию"."Негативно" , - ответил Песков на вопрос, как в Кремле восприняли заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова, который, говоря о мирном договоре с Россией, заявил, что Украина может подписать капитуляцию РФ и чем быстрее, тем выгоднее будет для России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, алексей данилов, владимир путин, донбасс, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины