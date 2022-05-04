https://ria.ru/20220504/kalibry-1786759694.html

Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине

Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине

Министерство обороны опубликовало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" по военным целям на Украине. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:13

2022-05-04T12:13

2022-05-04T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

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калибр

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" по военным целям на Украине."Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.На снятых с отдаления кадрах показан пуск второй ракеты. В небе видны два следа от боеприпасов.Как рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки российские вооруженные силы высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть электроподстанций в районах железнодорожных станций, через которые украинским войскам поставляли американское и европейское вооружение и боеприпасы.Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html

https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, россия, черное море, донбасс, евросоюз, вооруженные силы рф, калибр, в мире, украина, вооруженные силы украины