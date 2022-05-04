Рейтинг@Mail.ru
Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/kalibry-1786759694.html
Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине
Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине
Министерство обороны опубликовало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" по военным целям на Украине. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:13
2022-05-04T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
черное море
донбасс
евросоюз
вооруженные силы рф
калибр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" по военным целям на Украине."Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.На снятых с отдаления кадрах показан пуск второй ракеты. В небе видны два следа от боеприпасов.Как рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки российские вооруженные силы высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть электроподстанций в районах железнодорожных станций, через которые украинским войскам поставляли американское и европейское вооружение и боеприпасы.Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/ukreprayon-1785259428.html
https://ria.ru/20220504/makeevka-1786724891.html
россия
черное море
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_4ae09267c00c92714a60e524a5c6b659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь конашенков, россия, черное море, донбасс, евросоюз, вооруженные силы рф, калибр, в мире, украина, вооруженные силы украины
12:13 04.05.2022 (обновлено: 13:04 04.05.2022)
 
Подлодка ЧФ ударила "Калибрами" по целям на Украине

Минобороны опубликовало кадры пуска "Калибров" с подлодки ЧФ по целям на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры запуска крылатых ракет "Калибр" по военным целям на Украине.
"Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск двумя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.
На снятых с отдаления кадрах показан пуск второй ракеты. В небе видны два следа от боеприпасов.
Как рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки российские вооруженные силы высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожили шесть электроподстанций в районах железнодорожных станций, через которые украинским войскам поставляли американское и европейское вооружение и боеприпасы.
Кадры с места уничтожения укрепрайона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры украинского укрепрайона в жилом секторе
Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковРоссияЧерное мореДонбассЕвросоюзВооруженные силы РФКалибрВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала