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Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.05.2022
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Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"
Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"
Фонд, созданный для поддержки "Северного потока 2", должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией, заявила премьер-министр германской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:53
2022-05-04T18:53
россия
мекленбург-передняя померания
nord stream 2 ag
северный поток — 2
северный поток
германия
в мире
экономика
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Фонд, созданный для поддержки "Северного потока 2", должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией, заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в среду.Она сообщила, что получила экспертное заключение о том, каким именно путем может быть прекращена деятельность фонда - это может быть сделано, соответственно, по решению самого фонда либо его наблюдательного совета.Поэтому земельные власти "убеждены в том, что и экологический фонд, построенный на средства "Северного потока", должен быть закрыт", добавила премьер-министр.В конце февраля власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания заявили, что приостанавливают на фоне событий на Украине деятельность по поддержанию связей с Россией, разрывают партнерские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, который был изначально создан в поддержку "Северного потока 2". Речь идет о фонде "Защита климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании", созданного в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.
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россия, мекленбург-передняя померания, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, германия, в мире, экономика, санкции в отношении россии, украина
18:53 04.05.2022
 
Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"

Премьер федеральной земли Швезиг призвала распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Nord Stream 2
Судно-трубоукладчик "Фортуна". Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Фонд, созданный для поддержки "Северного потока 2", должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией, заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в среду.
Она сообщила, что получила экспертное заключение о том, каким именно путем может быть прекращена деятельность фонда - это может быть сделано, соответственно, по решению самого фонда либо его наблюдательного совета.
"Нам совершенно ясно, что один из этих путей должен быть пройден... Такая страна, как Россия, которая напала на соседнюю Украину, не может быть партнером в будущем. Мекленбург-Передняя Померания из наилучших побуждений стремился к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего, с нашим партнером - Ленинградской областью - не только в экономической области, но и в области науки и культуры", - сказала Швезиг.
Поэтому земельные власти "убеждены в том, что и экологический фонд, построенный на средства "Северного потока", должен быть закрыт", добавила премьер-министр.
В конце февраля власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания заявили, что приостанавливают на фоне событий на Украине деятельность по поддержанию связей с Россией, разрывают партнерские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, который был изначально создан в поддержку "Северного потока 2". Речь идет о фонде "Защита климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании", созданного в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.
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