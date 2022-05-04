https://ria.ru/20220504/fond-1786866936.html

Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"

Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Германии призвали распустить фонд поддержки "Северного потока — 2"

Фонд, созданный для поддержки "Северного потока 2", должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией, заявила премьер-министр германской... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:53

2022-05-04T18:53

2022-05-04T18:53

россия

мекленбург-передняя померания

nord stream 2 ag

северный поток — 2

северный поток

германия

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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Фонд, созданный для поддержки "Северного потока 2", должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией, заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг в среду.Она сообщила, что получила экспертное заключение о том, каким именно путем может быть прекращена деятельность фонда - это может быть сделано, соответственно, по решению самого фонда либо его наблюдательного совета.Поэтому земельные власти "убеждены в том, что и экологический фонд, построенный на средства "Северного потока", должен быть закрыт", добавила премьер-министр.В конце февраля власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания заявили, что приостанавливают на фоне событий на Украине деятельность по поддержанию связей с Россией, разрывают партнерские отношения с Ленинградской областью и распускают фонд, который был изначально создан в поддержку "Северного потока 2". Речь идет о фонде "Защита климата и окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании", созданного в 2021 году при участии Nord Stream 2 AG.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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мекленбург-передняя померания

германия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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