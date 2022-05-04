https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786860109.html

Финский МИД утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство

Финский МИД утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство - РИА Новости, 04.05.2022

Финский МИД утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство

Финское внешнеполитическое ведомство связалось с российским посольством в стране и запросило разъяснения по предполагаемому нарушению воздушного пространства... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:13

2022-05-04T18:13

2022-05-04T18:13

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая — РИА Новости. Финское внешнеполитическое ведомство связалось с российским посольством в стране и запросило разъяснения по предполагаемому нарушению воздушного пространства российским самолетом, сообщает финское ведомство.Ранее в среду финское минобороны сообщило о том, что российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о российском вертолете Ми-17, который находился в воздушном пространстве страны между Кесялахти и Париккала (недалеко от Карелии – ред.) в районе 10.40 утра на глубине 4-4,5 километра."Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении МИД.Это третье предполагаемое нарушение воздушного пространства Финляндии российскими самолетами за последний месяц.Небо над Финским заливом стало активнее использоваться для сообщения между материковой Россией и Калининградом после закрытия воздушного пространства европейскими странами в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, ми-17