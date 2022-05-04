https://ria.ru/20220504/dtp-1786720924.html

На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2022

На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Четыре автомобиля столкнулись на 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек, движение затруднено, сообщается РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:22

2022-05-04T09:22

2022-05-04T11:26

происшествия

москва

гибдд мвд рф

мкад

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Сегодня около 7 утра на 52-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств", - говорится в сообщении.Предварительно, водитель Volkswagen съезжал на обочину из-за поломки. В этот момент и произошло столкновение четырех машин, включая неисправное авто.В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель автомобиля Kia. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение на этом участке дороги затруднено.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, гибдд мвд рф, мкад