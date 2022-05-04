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На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2022
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На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.05.2022
На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре автомобиля столкнулись на 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек, движение затруднено, сообщается РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:22
2022-05-04T11:26
происшествия
москва
гибдд мвд рф
мкад
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."Сегодня около 7 утра на 52-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств", - говорится в сообщении.Предварительно, водитель Volkswagen съезжал на обочину из-за поломки. В этот момент и произошло столкновение четырех машин, включая неисправное авто.В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель автомобиля Kia. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение на этом участке дороги затруднено.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф, мкад
09:22 04.05.2022 (обновлено: 11:26 04.05.2022)
 
На МКАД столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

На 52-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, пострадали пять человек

© Фото : Госавтоинспеция Москвы ДТП на 52 километре внешней стороны МКАД
 ДТП на 52 километре внешней стороны МКАД - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Госавтоинспеция Москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), пострадали пять человек, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Сегодня около 7 утра на 52-м километре внешней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспеция Москвы ДТП на 52 километре внешней стороны МКАД
 ДТП на 52 километре внешней стороны МКАД - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Госавтоинспеция Москвы
ДТП на 52 километре внешней стороны МКАД
Предварительно, водитель Volkswagen съезжал на обочину из-за поломки. В этот момент и произошло столкновение четырех машин, включая неисправное авто.
В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen, а также водитель автомобиля Kia. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение на этом участке дороги затруднено.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:03
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