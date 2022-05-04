Здание городского управления МВД ДНР обстреляли из "Града"
МВД ДНР сообщило об обстреле здания городского управления министерства из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Здание городского управления министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ГУ МВД ДНР) подверглось обстрелу в среду, обстрел велся с использованием РСЗО "Град", сообщили в ведомстве.
"В районе 15.00 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован прилет артиллерийского снаряда в административное здание Донецкого ГУ МВД ДНР. Сотрудники городского управления полиции были незамедлительно эвакуированы, в данный момент на территории здания работают специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
По предварительной информации, обстрел велся с использованием РСЗО "Град". Пострадавших в результате обстрела нет, добавили в МВД.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.