https://ria.ru/20220504/donbass-1786854101.html

Здание городского управления МВД ДНР обстреляли из "Града"

Здание городского управления МВД ДНР обстреляли из "Града" - РИА Новости, 04.05.2022

Здание городского управления МВД ДНР обстреляли из "Града"

Здание городского управления министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ГУ МВД ДНР) подверглось обстрелу в среду, обстрел велся с использованием... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:41

2022-05-04T17:41

2022-05-04T17:41

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Здание городского управления министерства внутренних дел Донецкой народной республики (ГУ МВД ДНР) подверглось обстрелу в среду, обстрел велся с использованием РСЗО "Град", сообщили в ведомстве."В районе 15.00 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован прилет артиллерийского снаряда в административное здание Донецкого ГУ МВД ДНР. Сотрудники городского управления полиции были незамедлительно эвакуированы, в данный момент на территории здания работают специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.По предварительной информации, обстрел велся с использованием РСЗО "Град". Пострадавших в результате обстрела нет, добавили в МВД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/donbass-1786779923.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мвд днр, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии