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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/donbass-1786811865.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:41
2022-05-04T14:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
первомайск
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.00 - с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (12 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, первомайск
14:41 04.05.2022 (обновлено: 14:43 04.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 12 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.00 - с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (12 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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