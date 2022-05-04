https://ria.ru/20220504/donbass-1786795038.html

Один человек погиб и пять пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Один человек погиб и пять пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022

Один человек погиб и пять пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Один человек погиб, пятеро пострадали из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

2022-05-04T14:06

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ясиноватая

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой число жертв возросло до шести человек: один человек погиб и пять ранены", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 12.00 (совпадает с мск) в течение 10 минут выпустили по Ясиноватой 15 ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Ясиноватой украинскими войсками Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя ранены. 2022-05-04T13:57 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины