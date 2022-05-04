13:57 04.05.2022 (обновлено: 14:06 04.05.2022)
Один человек погиб и пять пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и пять пострадали из-за обстрела ВСУ Ясиноватой
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали из-за обстрела украинскими войсками Ясиноватой, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой число жертв возросло до шести человек: один человек погиб и пять ранены", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 12.00 (совпадает с мск) в течение 10 минут выпустили по Ясиноватой 15 ракет из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.