13:12 04.05.2022 (обновлено: 13:47 04.05.2022)
Число раненных при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до десяти
Штаб обороны: число раненных при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до десяти
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до десяти, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до десяти человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
В среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Кировского района города шестью снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.