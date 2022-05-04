https://ria.ru/20220504/donbass-1786779923.html
Не менее двух человек ранены при обстреле ВСУ Ясиноватой из "Градов"
Не менее двух человек ранены при обстреле ВСУ Ясиноватой из "Градов" - РИА Новости, 04.05.2022
Не менее двух человек ранены при обстреле ВСУ Ясиноватой из "Градов"
Как минимум два мирных жителя ранены в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:08
2022-05-04T13:08
2022-05-04T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 4 мая - РИА Новости. Как минимум два мирных жителя ранены в результате обстрела украинскими войсками города Ясиноватая в ДНР, передаёт корреспондент РИА Новости.Обстрел велся из РСЗО "Град", остатки ракет обнаружены в одном из разрушенных зданий, что видно и на кадрах, снятых корреспондентом агентства.Двое мирных граждан получили ранения, сейчас им оказывается медпомощь в местной больнице.В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о пяти раненных в результате обстрела Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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Последствия обстрела Ясиноватой украинскими войсками
Украинские войска обстреляли из "Градов" Ясиноватую в ДНР, по меньшей мере два мирных жителя ранены.
2022-05-04T13:08
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
13:08 04.05.2022 (обновлено: 13:54 04.05.2022)
Не менее двух человек ранены при обстреле ВСУ Ясиноватой из "Градов"
Не менее двух мирных жителей ранены из-за обстрелов Ясиноватой из "Градов" со стороны ВСУ