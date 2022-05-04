https://ria.ru/20220504/donbass-1786771390.html

В Донбассе сохранили георгиевские ленты, сообщил житель Кременной

В Донбассе сохранили георгиевские ленты, сообщил житель Кременной - РИА Новости, 04.05.2022

В Донбассе сохранили георгиевские ленты, сообщил житель Кременной

Многие жители освобожденных районов Донбасса сохраняли георгиевские ленты как символ Победы, рассказал РИА Новости уроженец перешедшего под контроль ЛНР города... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:42

2022-05-04T12:42

2022-05-04T12:42

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 мая - РИА Новости. Многие жители освобожденных районов Донбасса сохраняли георгиевские ленты как символ Победы, рассказал РИА Новости уроженец перешедшего под контроль ЛНР города Кременная, который приехал сюда накануне российской спецоперации на Украине.Кременная - стратегически важный город, контроль над ним позволил зайти в город Рубежное с тыловых позиций противника."Теперь вместо красных маков европейских (принятого на Украине символа памяти жертв вооруженных конфликтов – ред.) у нас снова георгиевская лента, с которой воевали наши деды. Я ее сохранил", - сказал собеседник агентства по имени Родион.Он сообщил, что жил в России шесть лет, а в феврале 2022 года приехал в Кременную проведать родителей и застал боевые действия. "Был просто ужас, обстреливали нас "укропы"... Слава Богу, наши ребята зашли, теперь будет порядок", - заключил житель Кременной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации. Кременная - стратегически важный город, контроль над ним позволил зайти в город Рубежное с тыловых позиций противника.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. С начала спецоперации на Украине георгиевскую ленту носили российские военные, в частности десантники в Гостомеле и бойцы из Чечни.

https://ria.ru/20220424/obstrely-1785166098.html

https://ria.ru/20220422/donbass-1785033603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, сергей лавров