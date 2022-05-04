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В Ясиноватой больница и три детсада остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/donbass-1786754308.html
В Ясиноватой больница и три детсада остались без света из-за обстрела ВСУ
В Ясиноватой больница и три детсада остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022
В Ясиноватой больница и три детсада остались без света из-за обстрела ВСУ
Свыше 3,5 тысячи абонентов, больница и три детских сада обесточены в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:58
2022-05-04T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи абонентов, больница и три детских сада обесточены в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."В 10:25 в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточено 25 трансформаторных подстанций, 1 больница, 3 детских садика, 3553 бытовых абонента в Ясиноватой", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о двух обстрелах Ясиноватой (в 10.15 и 10.25 мск) со стороны украинских войск из РСЗО "Град", было выпущено в общей сложности 15 ракет.Позже появилось сообщение Минугля ДНР о частичном восстановлении энергоснабжения."В 11:15 (совпадает в мск) энергетики Ясиноватского РЭС восстановили энергоснабжение 19 трансформаторных подстанций, 1 больницы, 3 детских садов, большей части абонентов", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. По данным ведомства, еще остаются обесточенными шесть трансформаторных подстанций и 68 бытовых абонентов.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:58 04.05.2022 (обновлено: 12:51 04.05.2022)
 
В Ясиноватой больница и три детсада остались без света из-за обстрела ВСУ

Минугля ДНР: больница и три детсада обесточены в Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи абонентов, больница и три детских сада обесточены в городе Ясиноватая в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В 10:25 в результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) обесточено 25 трансформаторных подстанций, 1 больница, 3 детских садика, 3553 бытовых абонента в Ясиноватой", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало о двух обстрелах Ясиноватой (в 10.15 и 10.25 мск) со стороны украинских войск из РСЗО "Град", было выпущено в общей сложности 15 ракет.
Позже появилось сообщение Минугля ДНР о частичном восстановлении энергоснабжения.
"В 11:15 (совпадает в мск) энергетики Ясиноватского РЭС восстановили энергоснабжение 19 трансформаторных подстанций, 1 больницы, 3 детских садов, большей части абонентов", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. По данным ведомства, еще остаются обесточенными шесть трансформаторных подстанций и 68 бытовых абонентов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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