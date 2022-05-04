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Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Семь человек получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:34
2022-05-04T11:34
2022-05-04T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Семь человек получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате ракетного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) с позиций в Красногоровке в Кировском районе Донецка ранения получили семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Кировского района города шестью снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:34 04.05.2022 (обновлено: 11:35 04.05.2022)
Семь человек получили ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Штаб обороны: семь человек ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости.
Семь человек получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, заявили
в штабе территориальной обороны ДНР.
"В результате ракетного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) с позиций в Красногоровке в Кировском районе Донецка ранения получили семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале
.
Ранее в среду представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Кировского района города шестью снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.