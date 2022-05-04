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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 10.44 мск обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:14
2022-05-04T11:14
2022-05-04T11:14
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днр
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска в 10.44 мск обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:44 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда