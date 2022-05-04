11:04 04.05.2022 (обновлено: 11:19 04.05.2022)
Украинские войска выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм
Осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.37 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.