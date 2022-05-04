https://ria.ru/20220504/donbass-1786719602.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 130... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:14

2022-05-04T09:14

2022-05-04T09:25

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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе из тяжелого вооружения, выпустив свыше 130 боеприпасов, ранен один мирный житель, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 122 миллиметра, минометы 122 миллиметра, СПГ/РПГ. На горловском – артиллерию 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров, АГС, стрелковое вооружение", - уточняется в сообщении в Telegram-канале представительства.В ведомстве добавили, что украинские войска выпустили "131 единицу различных боеприпасов". Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики, включая Донецк (Петровский, Куйбышевский и Кировский районы), Горловку (поселки шахт "Комсомолец" и 6\7), Ясиноватую, Лозовое, Ясное, Александровку, Луганское, Еленовку, Докучаевск.По данным представительства, ранен один мирный житель в Петровском районе Донецка, повреждены 10 домов в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Александровке, Ясном, Еленовке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс