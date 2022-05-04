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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/donbass-1786714870.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:32
2022-05-04T09:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ясиноватая
украина
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Обстрел произошел в 07:45.Кроме того, в 08:41 ВСУ выпустили один снаряд калибра 122 миллиметра по Макеевке.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ясиноватая, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
08:32 04.05.2022 (обновлено: 09:23 04.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 мм

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
Обстрел произошел в 07:45.
Кроме того, в 08:41 ВСУ выпустили один снаряд калибра 122 миллиметра по Макеевке.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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