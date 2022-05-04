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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:32
2022-05-04T08:32
2022-05-04T09:23
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Обстрел произошел в 07:45.Кроме того, в 08:41 ВСУ выпустили один снаряд калибра 122 миллиметра по Макеевке.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
08:32 04.05.2022 (обновлено: 09:23 04.05.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 мм