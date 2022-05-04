https://ria.ru/20220504/donbass-1786714870.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:32

2022-05-04T08:32

2022-05-04T09:23

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике тремя минами калибра 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Обстрел произошел в 07:45.Кроме того, в 08:41 ВСУ выпустили один снаряд калибра 122 миллиметра по Макеевке.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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