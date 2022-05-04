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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 43 украинских военных

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 43 украинских военных - РИА Новости, 04.05.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 43 украинских военных

Силы Народной милиции Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили 43 украинских националистов, сообщило в среду оборонное ведомство ДНР. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:57

2022-05-04T10:57

2022-05-04T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Силы Народной милиции Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили 43 украинских националистов, сообщило в среду оборонное ведомство ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 43 украинских националиста, один танк, два бронетранспортера и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что также силы ДНР захватили две РСЗО "Град", один полевой артиллерийский склад и один бронеавтомобиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр