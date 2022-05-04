https://ria.ru/20220504/biznes-1786715970.html

Чешская PPF Group ушла из России, пишут СМИ

Чешская PPF Group ушла из России, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2022

Чешская PPF Group ушла из России, пишут СМИ

Структуры чешской PPF Group в конце апреля вышли из состава учредителей агрохолдинга "РАВ Агро", который выращивает зерновые и управляет молочными фермами в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:49

2022-05-04T08:49

2022-05-04T08:49

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

воронежская область

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Структуры чешской PPF Group в конце апреля вышли из состава учредителей агрохолдинга "РАВ Агро", который выращивает зерновые и управляет молочными фермами в Воронежской области и активы которого можно оценить суммой свыше 7 миллиардов рублей, сообщает газета "Коммерсант".По данным издания, хозяйства "РАВ Агро" перешли к краснодарскому ООО "Земельный резерв", где основной долей (99%) владеет гендиректор Евгений Свистула, а 1% контролирует Россельхозбанк. "Земельный резерв" может действовать в интересах "Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева" экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса, считают два источника "Коммерсанта" в отрасли.Агрокомплекс по состоянию на положение годом ранее контролировал 660 тысяч гектаров, что соответствует третьему месту среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. Кроме того, в начале года связанные с агрокомплексом структуры стали владельцами хозяйств в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях, которые ранее входили в принадлежавшую ГК "Регион" "АГРА Групп", добавляет "Коммерсант".Директор "Совэкона" Андрей Сизов уточнил, что на конец 2021 года сельхозземли в Воронежской области стоили около 110 тысяч руб. за гектар. Таким образом, активы "РАВ Агро" можно оценить в 7,26 миллиарда рублей.PPF Group приобрела 100% "РАВ Агро" в 2011 году у британской RP Capital, фонда Cargill Venture Holding Ltd и израильских бизнесменов Рона Изаки, Игоря Хейфица и Гада Биттана, и это была её единственная инвестиция в сельское хозяйство. При этом группа постепенно распродавала активы и искала покупателей уже последние несколько лет, рассказали источники издания. В апреле "Коммерсант" также писал, что PPF начала избавляться от коммерческой недвижимости в РФ, передав более 200 гектаров, в том числе в Москве, группе ИСТ Александра Несиса.

https://ria.ru/20220427/brendy-1785645457.html

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воронежская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, воронежская область