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СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями
СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями
Тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:49
2022-05-04T10:49
в мире
великобритания
украина
россия
владимир путин
сергей лавров
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ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной комнате, пишет газета Independent.Согласно данным организаций, помогающих беженцам, из-за плохих условий, а также несогласия арендодателей на проживание в квартирах слишком большого количества человек, некоторым украинцам приходится выселяться из квартир своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. По данным опроса девяти благотворительных организаций, из 83 граждан Украины, приехавших в Великобританию по семейной схеме, более 58% жили в неподходящих условиях и 17% подверглись риску остаться без жилья.Как сообщает газета, правительство не выделяет финансовой помощи местным властям на эту программу, хотя для другой схемы, по которой жители Великобритании готовы принять беженцев в своих домах, выделяется по 10 500 фунтов на каждого беженца.Ранее газета Guardian сообщила, что готовится коллективный иск против главы МВД Соединенного Королевства Прити Пател от имени украинских беженцев, намеревавшихся приехать в Великобританию, из-за бюрократических проволочек. Правозащитные организации призывают изменить программу принятия украинских беженцев в Великобритании, чтобы ускорить процесс перемещения украинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, сергей лавров
10:49 04.05.2022
 
СМИ: в Великобритании украинские беженцы сталкиваются с плохими условиями

Independent: украинские беженцы в Великобритании сталкиваются с плохими бытовыми условиями

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandУкраинские беженцы в городе Нюнесхамн, Швеция
Украинские беженцы в городе Нюнесхамн, Швеция - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Украинские беженцы в городе Нюнесхамн, Швеция
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Тысячи украинских беженцев, приезжающих в Великобританию по семейной схеме, сталкиваются с ужасными жилищными условиями, вынуждены жить целыми семьями в одной комнате, пишет газета Independent.
Согласно данным организаций, помогающих беженцам, из-за плохих условий, а также несогласия арендодателей на проживание в квартирах слишком большого количества человек, некоторым украинцам приходится выселяться из квартир своих родственников и регистрироваться в качестве бездомных в местных органах власти. По данным опроса девяти благотворительных организаций, из 83 граждан Украины, приехавших в Великобританию по семейной схеме, более 58% жили в неподходящих условиях и 17% подверглись риску остаться без жилья.
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:00
У европейцев кончились деньги и терпение на беженцев
Как сообщает газета, правительство не выделяет финансовой помощи местным властям на эту программу, хотя для другой схемы, по которой жители Великобритании готовы принять беженцев в своих домах, выделяется по 10 500 фунтов на каждого беженца.
Ранее газета Guardian сообщила, что готовится коллективный иск против главы МВД Соединенного Королевства Прити Пател от имени украинских беженцев, намеревавшихся приехать в Великобританию, из-за бюрократических проволочек. Правозащитные организации призывают изменить программу принятия украинских беженцев в Великобритании, чтобы ускорить процесс перемещения украинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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