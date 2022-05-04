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Эксперт прокомментировал подготовку сил реагирования ВС Белоруссии - РИА Новости, 04.05.2022
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Эксперт прокомментировал подготовку сил реагирования ВС Белоруссии
Эксперт прокомментировал подготовку сил реагирования ВС Белоруссии - РИА Новости, 04.05.2022
Эксперт прокомментировал подготовку сил реагирования ВС Белоруссии
Проводимая в белорусской армии проверка сил реагирования не является экстраординарным событием и вписывается в систему общебоевой подготовки вооруженных сил,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:57
2022-05-04T17:57
белоруссия
россия
украина
министерство обороны белоруссии
нато
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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Проводимая в белорусской армии проверка сил реагирования не является экстраординарным событием и вписывается в систему общебоевой подготовки вооруженных сил, хотя и учитывает сложную военно-политическую ситуацию в регионе, заявил РИА Новости директор белорусского информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", политический аналитик Александр Шпаковский.В среду минобороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность. Целью проверки заявлена оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. В министерстве подчеркнули, что проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности."Проверка не является экстраординарным событием. Она вписывается в систему общебоевой подготовки вооруженных сил Беларуси", - сказал Шпаковский.Он отметил, что "и вооруженные силы, и внутренние войска, и подразделения государственного пограничного комитета с момента обострения ситуации в регионе, которое началось еще в конце 2021 года, постоянно совершенствуют свое боевое мастерство, проводятся учения"."Недавно прошли учения внутренних войск, предполагавшие не совсем типичные для данных частей действия. То есть (отрабатывались – ред.) действия не полицейского характера, а действия по защите колонны, действия из засады по атаке на колонну противника, боевые действия в городских условиях, защита блок-постов", - продолжил политолог. Он добавил, что также выдвинуты батальонно-тактические группы для усиления на белорусско-украинскую границу. "Белорусская армия проводит подготовительные мероприятия, чтобы в случае необходимости защищать Республику Беларусь", - констатировал Шпаковский.Кроме того, по его словам, "в контексте учений Североатлантического альянса, весьма масштабных, которые проходят в непосредственной близости от границы Союзного государства (Белоруссии и России – ред.), белорусские вооруженные силы также проводят собственные маневры, направленные на совершенствование боевой подготовки, слаженности действий разных родов войск, на повышение обороноспособности страны".Эксперт подчеркнул, что военно-политическая обстановка в регионе довольно сложная. "Существует определенная вероятность втягивания и Беларуси в вооруженный конфликт. Вероятность, конечно, ниже, чем еще некоторое время назад. Но, тем не менее, несмотря на миролюбивую политику, (белорусские – ред.) военные должны руководствоваться тем спектром вызовов и угроз национальной безопасности, которые существуют, постоянно готовиться, чтобы выполнить свое основное предназначение – защищать мир и спокойствие гражданского населения. Еще древние говорили: хочешь мира – готовься к войне, необходимо держать порох сухим", - сказал Шпаковский.Он особо обратил внимание на ситуацию в соседних с Белоруссией странах. Шпаковский пояснил, что коллективный Запад "накачивает" Украину оружием, а Литва, Латвия и Польша проводят недружественную политику в отношении Белоруссии в торгово-экономической и военной сфере."Такие мероприятия по боевой подготовке не являются чем-то экстраординарным, но, конечно же, проводятся с учетом напряженной обстановки, которая сложилась вокруг Беларуси", - заключил политолог.Североатлантический альянс в период с 1 по 27 мая на полигонах и учебных центрах 19 европейских государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей запланировал проведение масштабного многонационального учения. Проведение основных маневров предполагается на полигонах и в центрах полигонной подготовки сопредельных с Белоруссией государств. В минобороны Белоруссии ранее заявляли, что крупные учения НАТО свидетельствуют о том, что альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий.
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белоруссия, россия, украина, министерство обороны белоруссии, нато
17:57 04.05.2022
 
Эксперт прокомментировал подготовку сил реагирования ВС Белоруссии

Аналитик Шпаковский: проверка сил реагирования входит в систему подготовки ВС Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области. Архивное фото
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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Проводимая в белорусской армии проверка сил реагирования не является экстраординарным событием и вписывается в систему общебоевой подготовки вооруженных сил, хотя и учитывает сложную военно-политическую ситуацию в регионе, заявил РИА Новости директор белорусского информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", политический аналитик Александр Шпаковский.
В среду минобороны Белоруссии сообщило, что в вооруженных силах страны началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность. Целью проверки заявлена оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. В министерстве подчеркнули, что проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
"Проверка не является экстраординарным событием. Она вписывается в систему общебоевой подготовки вооруженных сил Беларуси", - сказал Шпаковский.
Он отметил, что "и вооруженные силы, и внутренние войска, и подразделения государственного пограничного комитета с момента обострения ситуации в регионе, которое началось еще в конце 2021 года, постоянно совершенствуют свое боевое мастерство, проводятся учения".
"Недавно прошли учения внутренних войск, предполагавшие не совсем типичные для данных частей действия. То есть (отрабатывались – ред.) действия не полицейского характера, а действия по защите колонны, действия из засады по атаке на колонну противника, боевые действия в городских условиях, защита блок-постов", - продолжил политолог. Он добавил, что также выдвинуты батальонно-тактические группы для усиления на белорусско-украинскую границу. "Белорусская армия проводит подготовительные мероприятия, чтобы в случае необходимости защищать Республику Беларусь", - констатировал Шпаковский.
Кроме того, по его словам, "в контексте учений Североатлантического альянса, весьма масштабных, которые проходят в непосредственной близости от границы Союзного государства (Белоруссии и России – ред.), белорусские вооруженные силы также проводят собственные маневры, направленные на совершенствование боевой подготовки, слаженности действий разных родов войск, на повышение обороноспособности страны".
Эксперт подчеркнул, что военно-политическая обстановка в регионе довольно сложная. "Существует определенная вероятность втягивания и Беларуси в вооруженный конфликт. Вероятность, конечно, ниже, чем еще некоторое время назад. Но, тем не менее, несмотря на миролюбивую политику, (белорусские – ред.) военные должны руководствоваться тем спектром вызовов и угроз национальной безопасности, которые существуют, постоянно готовиться, чтобы выполнить свое основное предназначение – защищать мир и спокойствие гражданского населения. Еще древние говорили: хочешь мира – готовься к войне, необходимо держать порох сухим", - сказал Шпаковский.
Он особо обратил внимание на ситуацию в соседних с Белоруссией странах. Шпаковский пояснил, что коллективный Запад "накачивает" Украину оружием, а Литва, Латвия и Польша проводят недружественную политику в отношении Белоруссии в торгово-экономической и военной сфере.
"Такие мероприятия по боевой подготовке не являются чем-то экстраординарным, но, конечно же, проводятся с учетом напряженной обстановки, которая сложилась вокруг Беларуси", - заключил политолог.
Североатлантический альянс в период с 1 по 27 мая на полигонах и учебных центрах 19 европейских государств, а также в акватории Балтийского и Северного морей запланировал проведение масштабного многонационального учения. Проведение основных маневров предполагается на полигонах и в центрах полигонной подготовки сопредельных с Белоруссией государств. В минобороны Белоруссии ранее заявляли, что крупные учения НАТО свидетельствуют о том, что альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий.
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