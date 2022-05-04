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Парламент Белоруссии разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

Парламент Белоруссии разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта - РИА Новости, 04.05.2022

Парламент Белоруссии разрешил казнь как меру наказания за попытку теракта

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, сообщило в среду госагентство... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:51

2022-05-04T12:51

2022-05-04T13:06

белоруссия

в мире

терроризм

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект, предусматривающий возможность смертной казни за покушение на теракт, сообщило в среду госагентство Белта.В конце апреля депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о поправках в уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов. В пресс-службе нижней палаты парламента подчеркивали, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью". В Белоруссии для вступления в силу законопроект должен быть одобрен двумя палатами парламента, а также подписан президентом."Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект об изменении уголовного кодекса. Проектом закона корректируется подход к применению исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.Там приводятся слова председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца о том, что законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".

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белоруссия, в мире, терроризм