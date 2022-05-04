https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html

Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей

Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей - РИА Новости, 04.05.2022

Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей

Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму более миллиона рублей. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:26

2022-05-04T14:26

2022-05-04T14:26

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму более миллиона рублей. В пресс-службе главка столичного МВД рассказали, что 3 мая в полицию обратилась девушка 1998 года рождения. Она сообщила, что аферисты "под предлогом предотвращения хищения денежных средств и противоправных мошеннических действий убедили ее оформить потребительские кредиты". Материальный ущерб превысил один миллион рублей.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая и есть Осипова."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ", — подчеркнули в пресс-службе.Осипова родилась в Оренбурге. Она с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии и в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра.

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, большой театр, балет, мошенники