https://ria.ru/20220504/balerina-1786804636.html
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей - РИА Новости, 04.05.2022
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму более миллиона рублей. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:26
2022-05-04T14:26
2022-05-04T14:26
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму более миллиона рублей. В пресс-службе главка столичного МВД рассказали, что 3 мая в полицию обратилась девушка 1998 года рождения. Она сообщила, что аферисты "под предлогом предотвращения хищения денежных средств и противоправных мошеннических действий убедили ее оформить потребительские кредиты". Материальный ущерб превысил один миллион рублей.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая и есть Осипова."Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ", — подчеркнули в пресс-службе.Осипова родилась в Оренбурге. Она с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии и в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра.
https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, большой театр, балет, мошенники
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра на миллион рублей
Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на миллион рублей
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники обманули балерину Большого театра Татьяну Осипову на сумму более миллиона рублей.
В пресс-службе главка столичного МВД рассказали, что 3 мая в полицию обратилась девушка 1998 года рождения. Она сообщила, что аферисты "под предлогом предотвращения хищения денежных средств и противоправных мошеннических действий убедили ее оформить потребительские кредиты".
Материальный ущерб превысил один миллион рублей.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая и есть Осипова.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ", — подчеркнули в пресс-службе.
Осипова родилась в Оренбурге. Она с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии и в 2017 году была принята в балетную труппу Большого театра.