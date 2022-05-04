https://ria.ru/20220504/avstriya-1786799879.html

Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии

Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии - РИА Новости, 04.05.2022

Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии

Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:08

2022-05-04T14:08

2022-05-04T14:08

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австрия

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ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.По его словам, в Брюсселе сегодня обсуждается шестой пакет санкций против России, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти."Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции - против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии", - сказал Шалленберг по итогам заседания кабмина Австрии.Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, австрия, брюссель, евросоюз, сбербанк россии, swift