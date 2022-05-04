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Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии - РИА Новости, 04.05.2022
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Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии
Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии - РИА Новости, 04.05.2022
Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии
Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:08
2022-05-04T14:08
цены на нефть
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евросоюз
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ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.По его словам, в Брюсселе сегодня обсуждается шестой пакет санкций против России, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти."Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции - против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии", - сказал Шалленберг по итогам заседания кабмина Австрии.Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786786771.html
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, австрия, брюссель, евросоюз, сбербанк россии, swift
14:08 04.05.2022
 
Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии, сообщил МИД Австрии

Глава МИД Австрии Шалленберг: новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александр Шалленберг
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Riccardo De Luca
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Архивное фото
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ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Новый санкционный пакет Евросоюза затронет военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
По его словам, в Брюсселе сегодня обсуждается шестой пакет санкций против России, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
13:33
Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков
"Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции - против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии", - сказал Шалленберг по итогам заседания кабмина Австрии.
Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
13:03
В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой
 
Цены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияАвстрияБрюссельЕвросоюзСбербанк РоссииSWIFT
 
 
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