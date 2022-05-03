Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства
Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии, сообщила глава фракции правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"В Украине ограничат оборот произведенных в России и Беларуси лекарств. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла сегодня", - написала Шуляк в Telegram-канале.
Она отметила, что он предусматривает возможность отказа от госрегистрации лекарственного средства или ее отмены в случае, если один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями на территории России или Белоруссии.
"Также предлагается установить, что на период военного положения в Украине кабмин по представлению Минздрава Украины может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения нужд системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме", - добавила Шуляк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.