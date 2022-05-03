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Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/zakon-1786671400.html
Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства
Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства - РИА Новости, 03.05.2022
Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства
Верховная рада Украины приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии, сообщила глава фракции правящей партии "Слуга... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:48
2022-05-03T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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белоруссия
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии, сообщила глава фракции правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк."В Украине ограничат оборот произведенных в России и Беларуси лекарств. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла сегодня", - написала Шуляк в Telegram-канале.Она отметила, что он предусматривает возможность отказа от госрегистрации лекарственного средства или ее отмены в случае, если один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями на территории России или Белоруссии."Также предлагается установить, что на период военного положения в Украине кабмин по представлению Минздрава Украины может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения нужд системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме", - добавила Шуляк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, белоруссия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
17:48 03.05.2022
 
Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств российского производства

Рада приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об ограничении оборота лекарств, произведенных в России или Белоруссии, сообщила глава фракции правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Украине ограничат оборот произведенных в России и Беларуси лекарств. Соответствующий законопроект Верховная рада приняла сегодня", - написала Шуляк в Telegram-канале.
Она отметила, что он предусматривает возможность отказа от госрегистрации лекарственного средства или ее отмены в случае, если один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями на территории России или Белоруссии.
"Также предлагается установить, что на период военного положения в Украине кабмин по представлению Минздрава Украины может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения нужд системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме", - добавила Шуляк.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 15:16
Рада запретила деятельность "пророссийских партий" на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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