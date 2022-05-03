https://ria.ru/20220503/vokalisty-1786640951.html

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.05.2022

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция

В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:00

2022-05-03T19:00

2022-05-03T19:03

культура

общество

москва

новости культуры

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.

москва

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, москва, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945), видео