https://ria.ru/20220503/vokalisty-1786640951.html
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.05.2022
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:00
2022-05-03T19:00
2022-05-03T19:03
культура
общество
москва
новости культуры
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.
москва
россия
РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"
LIVE: Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"
2022-05-03T19:00
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PT210M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945), видео
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.
2022-05-03T19:00
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PT210M13S
19:00 03.05.2022 (обновлено: 19:03 03.05.2022)
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.