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Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.05.2022
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Культура
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Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.05.2022
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 03.05.2022
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культура
общество
москва
новости культуры
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.
москва
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LIVE: Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"
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общество, москва, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945), видео
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция
В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.
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19:00 03.05.2022 (обновлено: 19:03 03.05.2022)
 

Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту". Прямая трансляция

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В Московском театре мюзикла вокалисты из 15 стран на языках своих народов исполняют самые известные песни о Великой Отечественной войне.
 
КультураОбществоМоскваНовости культурыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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