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Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 03.05.2022
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду
Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:10
2022-05-03T12:10
2022-05-03T12:27
москва
общество
погода
михаил леус
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы."Синоптики предупреждают: в Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
https://ria.ru/20220503/pogoda-1786616173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, михаил леус
12:10 03.05.2022 (обновлено: 12:27 03.05.2022)
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду
Дептранс Москвы предупредил горожан о порывах ветра до 15 метров в секунду