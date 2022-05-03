https://ria.ru/20220503/veter-1786632434.html

Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду

Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 03.05.2022

Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду

Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:10

2022-05-03T12:10

2022-05-03T12:27

москва

общество

погода

михаил леус

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы."Синоптики предупреждают: в Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, михаил леус