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Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 03.05.2022
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Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 03.05.2022
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду
Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:10
2022-05-03T12:27
москва
общество
погода
михаил леус
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы."Синоптики предупреждают: в Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
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москва, общество, погода, михаил леус
12:10 03.05.2022 (обновлено: 12:27 03.05.2022)
 
Москвичей предупредили о порывах ветра до 15 метров в секунду

Дептранс Москвы предупредил горожан о порывах ветра до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта российской столицы.
"Синоптики предупреждают: в Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что во вторник воздух в Москве прогреется до плюс 17 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 09:40
Москвичам рассказали о погоде во вторник
 
МоскваОбществоПогодаМихаил Леус
 
 
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