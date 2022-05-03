https://ria.ru/20220503/vengriya-1786618650.html

В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России

В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России - РИА Новости, 03.05.2022

В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России

Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T10:04

2022-05-03T10:04

2022-05-03T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

венгрия

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санкции

петер сийярто

мид венгрии

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НУР-СУЛТАН, 3 мая - РИА Новости. Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической безопасности страны, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Во вторник он провел в Нур-Султане переговоры с заместителем премьера - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", - сказал Сийярто журналистам после переговоров.Он пояснил, что в настоящий момент без российской нефти не может быть гарантировано бесперебойное функционирование экономики Венгрии. "Из России 65% нефти поступает через нефтепровод "Дружба"... У нас нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - отметил министр.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, венгрия, евросоюз, санкции, петер сийярто, мид венгрии