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В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/vengriya-1786618650.html
В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России
В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России - РИА Новости, 03.05.2022
В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России
Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T10:04
2022-05-03T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
венгрия
евросоюз
санкции
петер сийярто
мид венгрии
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НУР-СУЛТАН, 3 мая - РИА Новости. Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической безопасности страны, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Во вторник он провел в Нур-Султане переговоры с заместителем премьера - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди."Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", - сказал Сийярто журналистам после переговоров.Он пояснил, что в настоящий момент без российской нефти не может быть гарантировано бесперебойное функционирование экономики Венгрии. "Из России 65% нефти поступает через нефтепровод "Дружба"... У нас нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - отметил министр.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html
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экономика, россия, венгрия, евросоюз, санкции, петер сийярто, мид венгрии
10:04 03.05.2022
 
В Будапеште объяснили отказ от санкций против нефти и газа из России

Сийярто: отказ от санкций против нефти из России продиктован энергобезопасностью Венгрии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 3 мая - РИА Новости. Отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа является не политическим решением, это продиктовано интересами по защите энергетической безопасности страны, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Во вторник он провел в Нур-Султане переговоры с заместителем премьера - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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"Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение… Это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны", - сказал Сийярто журналистам после переговоров.
Он пояснил, что в настоящий момент без российской нефти не может быть гарантировано бесперебойное функционирование экономики Венгрии. "Из России 65% нефти поступает через нефтепровод "Дружба"... У нас нет никакого другого альтернативного маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти", - отметил министр.
"Нам все равно, что о нас думают на Востоке или на Западе, для нас важно одно – мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии. Это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать, чтобы венгерский народ платил цену конфликта в Украине", - добавил глава МИД.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВенгрияЕвросоюзСанкцииПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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