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Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь

Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь - РИА Новости, 03.05.2022

Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь

Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T08:51

2022-05-03T08:51

2022-05-03T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

запорожская область

украина

здоровье - общество

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь, Херсонскую и Запорожскую области, рассказал РИА Новости ее представитель."У нас миссия еще и такая, что мы гуманитарной помощью занимаемся, ездим на Украину. Сейчас готовим большую поездку в Мариуполь от Крыма, привезли огромное количество лекарств в одну из Херсонских епархий и раздали уже. Приходы делали заявки, какие лекарства их прихожанам нужны, адресно. Почти на 2 миллиона рублей мы привезли медикаменты, это сейчас раздается в местах пребывания беженцев, в храмах, в больницы медикаменты", – сказал собеседник агентства.Епархия, добавил он, уже организовала пять поездок в разные районы Херсонской и Запорожской областей."В отдаленных поселках розданы продуктовые пайки", – добавил он.Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев с Украины и из Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.

https://ria.ru/20220423/provokatsiii-1785116837.html

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запорожская область

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мариуполь, запорожская область, украина, здоровье - общество, ситуация вокруг упц