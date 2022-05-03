Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь
УПЦ: Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарную помощь в Мариуполь
© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь, Херсонскую и Запорожскую области, рассказал РИА Новости ее представитель.
"У нас миссия еще и такая, что мы гуманитарной помощью занимаемся, ездим на Украину. Сейчас готовим большую поездку в Мариуполь от Крыма, привезли огромное количество лекарств в одну из Херсонских епархий и раздали уже. Приходы делали заявки, какие лекарства их прихожанам нужны, адресно. Почти на 2 миллиона рублей мы привезли медикаменты, это сейчас раздается в местах пребывания беженцев, в храмах, в больницы медикаменты", – сказал собеседник агентства.
Епархия, добавил он, уже организовала пять поездок в разные районы Херсонской и Запорожской областей.
"В отдаленных поселках розданы продуктовые пайки", – добавил он.
Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев с Украины и из Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.