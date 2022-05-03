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Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/upts-1786613015.html
Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь
Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь - РИА Новости, 03.05.2022
Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь
Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:51
2022-05-03T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
запорожская область
украина
здоровье - общество
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь, Херсонскую и Запорожскую области, рассказал РИА Новости ее представитель."У нас миссия еще и такая, что мы гуманитарной помощью занимаемся, ездим на Украину. Сейчас готовим большую поездку в Мариуполь от Крыма, привезли огромное количество лекарств в одну из Херсонских епархий и раздали уже. Приходы делали заявки, какие лекарства их прихожанам нужны, адресно. Почти на 2 миллиона рублей мы привезли медикаменты, это сейчас раздается в местах пребывания беженцев, в храмах, в больницы медикаменты", – сказал собеседник агентства.Епархия, добавил он, уже организовала пять поездок в разные районы Херсонской и Запорожской областей."В отдаленных поселках розданы продуктовые пайки", – добавил он.Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев с Украины и из Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
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мариуполь
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мариуполь, запорожская область, украина, здоровье - общество, ситуация вокруг упц
08:51 03.05.2022
 
Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарный груз в Мариуполь

УПЦ: Симферопольская и Крымская епархия готовит гуманитарную помощь в Мариуполь

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Симферопольская и Крымская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) занимается организацией доставки гуманитарной помощи в Мариуполь, Херсонскую и Запорожскую области, рассказал РИА Новости ее представитель.
"У нас миссия еще и такая, что мы гуманитарной помощью занимаемся, ездим на Украину. Сейчас готовим большую поездку в Мариуполь от Крыма, привезли огромное количество лекарств в одну из Херсонских епархий и раздали уже. Приходы делали заявки, какие лекарства их прихожанам нужны, адресно. Почти на 2 миллиона рублей мы привезли медикаменты, это сейчас раздается в местах пребывания беженцев, в храмах, в больницы медикаменты", – сказал собеседник агентства.
Епархия, добавил он, уже организовала пять поездок в разные районы Херсонской и Запорожской областей.
"В отдаленных поселках розданы продуктовые пайки", – добавил он.
Ранее сообщалось, что церковь уже собрала для беженцев с Украины и из Донбасса в России более 860 тонн гуманитарной помощи, из них более половины было передано непосредственно в зону конфликта. Ранее глава отдела епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) посетил больницу в Мариуполе и прихожан в Волновахе во время визита с гуманитарной миссией в Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии.
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