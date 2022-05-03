https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671761.html

В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ

В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022

В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ

На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T17:56

2022-05-03T17:56

2022-05-03T18:10

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ПРАГА, 3 мая - РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову."Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konštrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", - цитирует телеканал пресс-секретаря.Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, "неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме".

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, вооруженные силы украины