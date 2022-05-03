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В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786671761.html
В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ
В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ
На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:56
2022-05-03T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
словакия
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 3 мая - РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову."Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konštrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", - цитирует телеканал пресс-секретаря.Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, "неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме".
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в мире, украина, словакия, вооруженные силы украины
17:56 03.05.2022 (обновлено: 18:10 03.05.2022)
 
В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ

TA3: десятки украинских бронемашин БРДМ-2 будут ремонтировать и модернизировать в Словакии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в Донбассе
Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в Донбассе. Архивное фото
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ПРАГА, 3 мая - РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
"Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konštrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", - цитирует телеканал пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, "неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме".
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