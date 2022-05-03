17:56 03.05.2022 (обновлено: 18:10 03.05.2022)
В Словакии будут ремонтировать и модернизировать боевую технику ВСУ
TA3: десятки украинских бронемашин БРДМ-2 будут ремонтировать и модернизировать в Словакии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в Донбассе
Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в Донбассе. Архивное фото
ПРАГА, 3 мая - РИА Новости. На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил во вторник братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
"Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konštrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", - цитирует телеканал пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, "неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме".
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