Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа" - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786659937.html
В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа"
В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа" - РИА Новости, 03.05.2022
В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа"
Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из состава фракции правящей партии... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:17
2022-05-03T16:17
в мире
украина
херсонская область
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из состава фракции правящей партии "Слуга народа", сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Слуга народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, "у него там бизнес". Абсолютно правильное решение, единственно возможное", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/delo-1785997858.html
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073457.html
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсонская область , верховная рада украины
16:17 03.05.2022
 
В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа"

Гончаренко: оставшийся на Херсонщине депутат Ковалев исключен из фракции "Слуги народа"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг на здании Верховной рады Украины
Флаг на здании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг на здании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из состава фракции правящей партии "Слуга народа", сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона
"Слуга народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, "у него там бизнес". Абсолютно правильное решение, единственно возможное", - написал Гончаренко в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жителей Херсонской области не считают украинцами, заявил экс-депутат Рады
 
В миреУкраинаХерсонская областьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала