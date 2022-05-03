https://ria.ru/20220503/ukraina-1786659937.html

В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа"

В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа" - РИА Новости, 03.05.2022

В Раде заявили, что депутата Ковалева исключили из фракции "Слуги народа"

Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из состава фракции правящей партии... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:17

2022-05-03T16:17

2022-05-03T16:17

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украина

херсонская область

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Ковалев, который остался во взятой под контроль ВС РФ Херсонской области, исключен из состава фракции правящей партии "Слуга народа", сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Слуга народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался на оккупированной Херсонщине, потому что, по его словам, "у него там бизнес". Абсолютно правильное решение, единственно возможное", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/delo-1785997858.html

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786073457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, херсонская область , верховная рада украины