https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ
Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:10
2022-05-03T11:10
2022-05-03T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786421893_0:6:3630:2048_1920x0_80_0_0_cd9a27d2f26e902597ce04e274c2fbe7.jpg
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786421893_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_b3495075d21053f5d7c2c63db2c4e128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:10 03.05.2022 (обновлено: 13:51 03.05.2022)
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ
Минобороны: авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ