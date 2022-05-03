https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html

Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ

Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022

Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ

Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:10

2022-05-03T11:10

2022-05-03T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html

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украина

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Ольга Фомченкова

россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)