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Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786626200.html
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.05.2022
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ
Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T11:10
2022-05-03T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:10 03.05.2022 (обновлено: 13:51 03.05.2022)
 
Авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ

Минобороны: авиация ВКС уничтожила 69 опорных пунктов и скоплений сил и техники ВСУ

© РИА НовостиУдарный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Авиацией ВКС России уничтожены 69 опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники и живой силы войск Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал он на брифинге.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 11:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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