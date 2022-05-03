https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625490.html

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 03.05.2022

Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:01

2022-05-03T11:01

2022-05-03T13:52

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшую ночь сбили шесть украинских беспилотников, ракету "Точка-У", заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Берёзовка Одесской области, Борщевая и Чернещина Харьковской области, Барвинок Херсонской области и Михайловка Донецкой народной республики", - сказал он.Кроме того, за ночь сбиты в воздухе украинская ракета "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786625608.html

украина

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины