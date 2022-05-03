https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

BP оценила убытки после расставания с "Роснефтью"

BP оценила убытки после расставания с "Роснефтью" - РИА Новости, 03.05.2022

BP оценила убытки после расставания с "Роснефтью"

Чистый убыток британского энергетического гиганта BP, приходящийся на акционеров, в прошлом квартале составил 20,384 миллиарда долларов после прибыли в 4,667... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T11:54

2022-05-03T11:54

2022-05-03T14:48

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Чистый убыток британского энергетического гиганта BP, приходящийся на акционеров, в прошлом квартале составил 20,384 миллиарда долларов после прибыли в 4,667 миллиарда годом ранее, и он почти полностью обусловлен продажей доли в "Роснефти" и выходе из совместных с ней предприятий, следует из отчетности компании.В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток составил 1,05 доллара после прибыли в 0,23 доллара за первый квартал прошлого года. Квартальная выручка ВР составила при этом 51,22 миллиарда долларов, что в 1,4 раза выше показателя годичной давности. Объем чистой задолженности BP на конец отчетного периода составил 27,457 миллиарда долларов после 33,313 миллиарда годом ранее.Компания объясняет значительный рост квартальной выручки тем, что средняя стоимость нефти марки Brent в этот период составила 102,23 доллара за баррель по сравнению с 61,12 доллара в первом квартале прошлого года.Компания в связи с этим отмечает, что итоговый убыток по итогам квартала в основном связан с решением о продаже доли BP в "Роснефти" и выходе из совместных с ней предприятий. Так, убыток компании из-за выхода из "Роснефти" составил 24,033 миллиарда долларов. В дальнейшем BP прекратит публикацию результатов от участия в "Роснефти".Объем добычи без учета доли в "Роснефти" составил 2,218 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 1,5% выше показателя годичной давности.BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. В конце февраля она заявила, что избавится от своей доли в "Роснефти" из-за военной операции России на Украине. По сообщениям СМИ, теперь она ищет покупателей для своих российских активов, включая долю в "Роснефти", контактируя с компаниями в Азии и на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, роснефть, bp plc., brent, украина, великобритания