https://ria.ru/20220503/turizm-1786604070.html

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, заявили в правительстве

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, заявили в правительстве - РИА Новости, 03.05.2022

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, заявили в правительстве

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, несмотря на трудности с авиа- и финансовым сообщением, заявил РИА Новости министр туризма Кубы Хуан Карлос... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T04:22

2022-05-03T04:22

2022-05-03T06:03

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ВАРАДЕРО, 3 мая — РИА Новости. Куба продолжит делать ставку на российский туризм, несмотря на трудности с авиа- и финансовым сообщением, заявил РИА Новости министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде.Гарсия выразил сожаление в связи с отсутствием России на мероприятии, которое пройдет с 3 по 7 мая на курорте Варадеро в 120 км к востоку от Гаваны — в этом году она должна была стать почетным гостем ярмарки.По данным Национального бюро статистики и информации (ONEI), в 2021 году наибольшее число туристов на Кубу прилетело из России (146 155) и Канады (68 944). Третьи по численности — кубинцы, проживающие за границей (52 804).Санкции в отношении Москвы со стороны США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине включают среди прочего запрет на использование воздушного пространства и ограничения на использование платежных систем Visa и Mastercard. Фактически, в последние два месяца российский туристический поток на Кубу остановился.Первый вице-президент Центрального банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщила, что сейчас идут работы по запуску на острове работы российских карт "Мир". Внедрение российской платежной системы позволит россиянам оплачивать услуги на острове после того, как авиасообщение восстановится.

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

https://ria.ru/20220410/puteshestvennik-1780811000.html

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новости - туризм, куба, россия, варадеро, в мире