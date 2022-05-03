https://ria.ru/20220503/siriya-1786641242.html

Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину

Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину - РИА Новости, 03.05.2022

Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину

Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T13:31

2022-05-03T13:31

2022-05-03T13:31

война в сирии

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы готовимся к проекту, который обеспечит возвращение одного миллиона сирийцев", - сказал турецкий лидер.По его словам, с 2016 года, когда Турция начала свою трансграничную операцию, почти 500 тысяч сирийцев вернулись в созданные Анкарой безопасные зоны.Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган