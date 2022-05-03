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Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину - РИА Новости, 03.05.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220503/siriya-1786641242.html
Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину
Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину - РИА Новости, 03.05.2022
Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину
Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T13:31
2022-05-03T13:31
война в сирии
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы готовимся к проекту, который обеспечит возвращение одного миллиона сирийцев", - сказал турецкий лидер.По его словам, с 2016 года, когда Турция начала свою трансграничную операцию, почти 500 тысяч сирийцев вернулись в созданные Анкарой безопасные зоны.Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган
13:31 03.05.2022
 
Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину

Эрдоган: Турция готовит проект по возвращению миллиона сирийцев в безопасные зоны Сирии

© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкСирийские беженцы отдыхают в палаточном лагере неподалеку от греко-турецкой границы в Эдирне
Сирийские беженцы отдыхают в палаточном лагере неподалеку от греко-турецкой границы в Эдирне - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Сирийские беженцы отдыхают в палаточном лагере неподалеку от греко-турецкой границы в Эдирне. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы готовимся к проекту, который обеспечит возвращение одного миллиона сирийцев", - сказал турецкий лидер.
По его словам, с 2016 года, когда Турция начала свою трансграничную операцию, почти 500 тысяч сирийцев вернулись в созданные Анкарой безопасные зоны.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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Война в СирииВ миреТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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