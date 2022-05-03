Эрдоган рассказал о проекте по возвращению сирийцев на родину
Эрдоган: Турция готовит проект по возвращению миллиона сирийцев в безопасные зоны Сирии
© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанкСирийские беженцы отдыхают в палаточном лагере неподалеку от греко-турецкой границы в Эдирне
Сирийские беженцы отдыхают в палаточном лагере неподалеку от греко-турецкой границы в Эдирне. Архивное фото
АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция готовит проект, который обеспечит возвращение миллиона сирийцев в безопасные зоны в Сирии, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы готовимся к проекту, который обеспечит возвращение одного миллиона сирийцев", - сказал турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена построить 100 тысяч сборных домов на севере Сирии, чтобы заселить в них сирийских беженцев, проживающих в стране.
На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие. Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
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