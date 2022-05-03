https://ria.ru/20220503/shestvie-1786678849.html
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана - РИА Новости, 03.05.2022
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T19:08
2022-05-03T19:08
2022-05-03T19:49
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие начали шествие с площади Франции, где разбит их палаточный лагерь. Они скандируют лозунги с требованием отставки властей. Полиция проведению акции протеста не препятствует.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".
https://ria.ru/20220503/erevan-1786621431.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шествие оппозиции в центре Еревана
Шествие оппозиции в центре Еревана
2022-05-03T19:08
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты
19:08 03.05.2022 (обновлено: 19:49 03.05.2022)
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана
Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана