https://ria.ru/20220503/shestvie-1786678849.html

Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана

Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана - РИА Новости, 03.05.2022

Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана

Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T19:08

2022-05-03T19:08

2022-05-03T19:49

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

протесты

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие начали шествие с площади Франции, где разбит их палаточный лагерь. Они скандируют лозунги с требованием отставки властей. Полиция проведению акции протеста не препятствует.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности".

https://ria.ru/20220503/erevan-1786621431.html

армения

нагорно-карабахская республика

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Ольга Филиппова

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Шествие оппозиции в центре Еревана Шествие оппозиции в центре Еревана 2022-05-03T19:08 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты