https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786633930.html

В Литве уверены, что Венгрия не будет блокировать новые санкции против РФ

В Литве уверены, что Венгрия не будет блокировать новые санкции против РФ - РИА Новости, 03.05.2022

В Литве уверены, что Венгрия не будет блокировать новые санкции против РФ

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что Венгрия вряд ли наложит вето на шестой пакет санкций Евросоюза против России, поскольку все предыдущие... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:23

2022-05-03T12:23

2022-05-03T12:27

золтан ковач

петер сийярто

владимир путин

россия

венгрия

австрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Советник президента Литвы Аста Скайсгирите считает, что Венгрия вряд ли наложит вето на шестой пакет санкций Евросоюза против России, поскольку все предыдущие пакеты удавалось согласовывать и ситуация в мире не позволяет поступить иначе.Ранее немецкий телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг эту информацию, заявив, что Венгрия все-таки отозвала свое право вето, и отметил, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России. Это решение, как пояснял министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, продиктовано интересами по защите энергетической безопасности страны.По словам Скайсгирите, от российских энергоресурсов зависит не только Венгрия, но и некоторые другие страны Евросоюза."Венгрия не единственная, на ком болезненно могут отразиться новые санкции, однако, как я и говорила, пока удавалось согласовывать и пока не было такого санкционного пакета, который ветировала бы та или иная страна", - сказала Скайсгирите в эфире Новостного радио.По ее словам, мировой контекст сейчас таков, "что не видеть его просто невозможно".Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что страны ЕС обсуждают введение эмбарго на российскую нефть как возможную часть шестого пакета санкций против РФ. По его словам, решение пока не принято.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/veto-1786590085.html

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786583879.html

россия

венгрия

австрия

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золтан ковач, петер сийярто, владимир путин, россия, венгрия, австрия, евросоюз, санкции в отношении россии