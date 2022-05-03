https://ria.ru/20220503/razgovor-1786635674.html

В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным - РИА Новости, 03.05.2022

В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T12:35

2022-05-03T12:35

2022-05-03T14:08

в мире

франция

россия

владимир путин

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Переговоры запланированы на сегодня, на 13:00 мск.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что такой разговор есть в графике главы государства.Нынешний звонок будет первым после после победы Макрона на выборах. Французского президента уже упрекали за продолжение контактов с российским лидером, но Макрон заявил, что вести диалог — его долг и он не перестанет это делать.Последний телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в конце марта. Тогда Путин проинформировал коллегу о мерах, которые российские военные предпринимают для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, а Макрон заявил, что Франция считает невозможным платить за газ в рублях.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон