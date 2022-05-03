Рейтинг@Mail.ru
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/razgovor-1786635674.html
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным - РИА Новости, 03.05.2022
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:35
2022-05-03T14:08
в мире
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Переговоры запланированы на сегодня, на 13:00 мск.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что такой разговор есть в графике главы государства.Нынешний звонок будет первым после после победы Макрона на выборах. Французского президента уже упрекали за продолжение контактов с российским лидером, но Макрон заявил, что вести диалог — его долг и он не перестанет это делать.Последний телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в конце марта. Тогда Путин проинформировал коллегу о мерах, которые российские военные предпринимают для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, а Макрон заявил, что Франция считает невозможным платить за газ в рублях.
https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2c1aebebe8e79c14389984f0868673b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
12:35 03.05.2022 (обновлено: 14:08 03.05.2022)
 
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным

Елисейский дворец: Макрон во вторник проведет телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Переговоры запланированы на сегодня, на 13:00 мск.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что такой разговор есть в графике главы государства.
Нынешний звонок будет первым после после победы Макрона на выборах. Французского президента уже упрекали за продолжение контактов с российским лидером, но Макрон заявил, что вести диалог — его долг и он не перестанет это делать.
Последний телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в конце марта. Тогда Путин проинформировал коллегу о мерах, которые российские военные предпринимают для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, а Макрон заявил, что Франция считает невозможным платить за газ в рублях.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи Большой семерки в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
Как европейские лидеры заработали на Киеве: от амбиций миротворца до пьянки
 
В миреФранцияРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала