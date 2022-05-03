https://ria.ru/20220503/razgovor-1786635674.html
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным - РИА Новости, 03.05.2022
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T12:35
2022-05-03T12:35
2022-05-03T14:08
в мире
франция
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Переговоры запланированы на сегодня, на 13:00 мск.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что такой разговор есть в графике главы государства.Нынешний звонок будет первым после после победы Макрона на выборах. Французского президента уже упрекали за продолжение контактов с российским лидером, но Макрон заявил, что вести диалог — его долг и он не перестанет это делать.Последний телефонный разговор между лидерами России и Франции состоялся в конце марта. Тогда Путин проинформировал коллегу о мерах, которые российские военные предпринимают для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя, а Макрон заявил, что Франция считает невозможным платить за газ в рублях.
https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2c1aebebe8e79c14389984f0868673b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, владимир путин, эммануэль макрон
12:35 03.05.2022 (обновлено: 14:08 03.05.2022)
В Париже анонсировали телефонный разговор Макрона с Путиным
Елисейский дворец: Макрон во вторник проведет телефонный разговор с Путиным