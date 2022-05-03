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Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 03.05.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:40
2022-05-03T17:40
2022-05-03T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра."В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Знаменской, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками