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Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 03.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220503/ranenie-1786669672.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 03.05.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T17:40
2022-05-03T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра."В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Знаменской, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр
17:40 03.05.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка

Штаб обороны ДНР: мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что украинские войска два раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
"В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по улице Знаменской, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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