https://ria.ru/20220503/putin-1786664418.html
Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры
Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 03.05.2022
Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T16:55
2022-05-03T16:55
2022-05-03T16:55
владимир путин
эммануэль макрон
в мире
россия
франция
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, в мире, россия, франция
Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры
Путин в беседе с Макроном отметил важность работы глобальной транспортной инфраструктуры