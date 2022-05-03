https://ria.ru/20220503/putin-1786664418.html

Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры

Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 03.05.2022

Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T16:55

2022-05-03T16:55

2022-05-03T16:55

владимир путин

эммануэль макрон

в мире

россия

франция

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786660478.html

россия

франция

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Екатерина Зайцева

владимир путин, эммануэль макрон, в мире, россия, франция