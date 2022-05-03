https://ria.ru/20220503/pozhar-1786613802.html
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад - РИА Новости, 03.05.2022
В Красноярске загорелся склад
На правобережье Красноярска горит склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T08:59
2022-05-03T08:59
2022-05-03T10:05
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. На правобережье Красноярска горит склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 10.55 по местному времени поступило сообщение о пожаре в Красноярске на улице 60 лет Октября. Загорание полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. На месте работают 26 человек и шесть единиц техники. На место происшествия отправлена лаборатория Минэкологии региона для замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.Позже появились сообщения о локализации пожара."Локализация на площади 600 квадратных метров в 12.28", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске
На правобережье Красноярска горит склад полиэтиленовых отходов на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
2022-05-03T08:59
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:59 03.05.2022 (обновлено: 10:05 03.05.2022)
В Красноярске загорелся склад
В Красноярске загорелся склад полиэтиленовых отходов на площади 500 "квадратов"